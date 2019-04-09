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İşte YSK'nın İstanbul'da yeniden sayılmasına karar verdiği o 51 sandık!

09.04.2019 10:09

AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, İstanbul'da 21 ilçede toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Bu karar üzerine gözler yeniden sayımlara döndü. İşte İstanbul'da yeniden sayılmasına karar verilen sandıklar. Tüm detayları ve son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı...


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