Haberler Web TV İşte YSK'nın İstanbul kararının perde arkası

İşte YSK'nın İstanbul kararının perde arkası

23.05.2019 15:35

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy hırsızlığını gözler önüne serdi. Sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarındaki hilelerle oyların çalındığı belgelendi. YSK'nın gerekçeli kararın perde arkasını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında anlattı.


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