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İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletindeki tecavüz girişimi görüntüleri ortaya çıktı!

27 Şubat 2018, Salı
İstanbul Ortaköy'de arkadaşıyla bir gece kulübüne eğlenmeye giden yabancı avukata, mekanın garsonunun tuvalette tecavüze kalkıştığı iddia edildi.
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