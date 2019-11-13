Haberler Web TV İstanbul'da Metrobüs yoğunluğuna çözüm bulunamıyor!

İstanbul'da Metrobüs yoğunluğuna çözüm bulunamıyor!

13.11.2019 10:06

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.


Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.
Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları