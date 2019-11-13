İstanbul'da Metrobüs yoğunluğuna çözüm bulunamıyor!

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.
Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı.
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