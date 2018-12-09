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İstanbul'da kuyumcu soymaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi

09 Aralık 2018, Pazar

İstanbul Beykoz'da bulunan bir kuyumcuya giren silahlı kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


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