İstanbul'da beklenen büyük deprem yaklaşıyor mu? ''Bu deprem diyor ki, ben daha büyük bir depremin habercisiyim'' 24.09.2019 11:39

Saat 11:01'de İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 9,8 km derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr Yıldırım Güngör, İstanbuldda meydana gelen depremi yorumladı. Yıldırım Güngör, ''Bu deprem diyor ki, ben daha büyük bir depremin habercisiyim'' diyerek büyük İstanbul depremine yönelik açıklamalarda bulundu. İşte Güngör'ün çarpıcı açıklamaları...