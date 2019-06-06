İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Eminönü ve Galata Köprüsü civarında yoğunluğa neden oldu. Galata Köprüsü üzerinde bulunan tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi, faciaya davetiye çıkardı.
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar06.06.2019 12:06
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