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İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

06.06.2019 12:06

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Eminönü ve Galata Köprüsü civarında yoğunluğa neden oldu. Galata Köprüsü üzerinde bulunan tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi, faciaya davetiye çıkardı.


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