İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar 06.06.2019 12:06

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Eminönü ve Galata Köprüsü civarında yoğunluğa neden oldu. Galata Köprüsü üzerinde bulunan tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi, faciaya davetiye çıkardı.