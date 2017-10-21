İsrail ve ABD tarafından kandırıldık diyen Barzani yanlıları, ABD bayrağını da indirdi

IKBY bölgesi başkenti Erbil'e 50 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışken, Peşmerge birlikleri de önleme saldırıları yaparak ilerleyişi durdurmaya çalışıyor. Sahada karşılıklı can kayıpları yaşanırken korku ve paniğe kapılan Erbilli Kürtler, ABD konsolosluğu önünde eylem düzenledi.
Konsolosluk önünde toplanan bir Erbilli'nin "Biri bizi yakacaksa Amerika yaksın, Haşdi Şabi değil, Bırakın Amerika bizi yaksın! ABD ve İsrail'in yardıma gelmesini istiyoruz, bize sözler verdiler fakat verdikleri sözler yalan çıktı. Onlar yalancılar!" demesi kameralara yansıdı. 'Satıldık' öfkesi dinleyen Barzani yanlıları yeni gelen görüntülerde ise konsolosluk binası önündeki ABD bayrağını da indirdiği görüldü.
İsrail ve ABD tarafından kandırıldık diyen Barzani yanlıları, ABD bayrağını da indirdi20 Ekim 2017, Cuma
IKBY bölgesi başkenti Erbil'e 50 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışken, Peşmerge birlikleri de önleme saldırıları yaparak ilerleyişi durdurmaya çalışıyor. Sahada karşılıklı can kayıpları yaşanırken korku ve paniğe kapılan Erbilli Kürtler, ABD konsolosluğu önünde eylem düzenledi.
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