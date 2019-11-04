İsrail polisinden insanlık dışı saldırı! Filistinli genci zevk için vurdu

İsrail polisinin eğlence için silahsız bir Filistinli'yi sırtından vurduğu anlar, Channel 13 kanalı tarafından yayınlandı. Skandal görüntülerde Filistinli genci vururken görüldüğü ileri sürülen İsrailli kadın polisin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail polisinden insanlık dışı saldırı! Filistinli genci zevk için vurdu04.11.2019 13:49
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