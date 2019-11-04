İsrail polisinden insanlık dışı saldırı! Filistinli genci zevk için vurdu 04.11.2019 13:49

İsrail polisinin eğlence için silahsız bir Filistinli'yi sırtından vurduğu anlar, Channel 13 kanalı tarafından yayınlandı. Skandal görüntülerde Filistinli genci vururken görüldüğü ileri sürülen İsrailli kadın polisin gözaltına alındığı belirtildi.