İBB'de oda krizi! CHP'liler kilitleri neden değiştirdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni döneminde henüz Meclis Başkan Vekilliği seçimi yapılmadan odaların kapılarının kilitleri değiştirildi. Büyükşehir Meclisi'nin 1. ve 2. başkan vekillerinin odalarının kapı kilitlerinin CHP tarafından değiştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Göksel Gümüşdağ hem olayın perde arkasını hem de yeni dönemde İstanbulluları bekleyen Meclis tablosunu A Haber'e anlattı.
"Hiç bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisine, gerek grubuna gerekse Grup Başkanvekilinin odasına böyle bir şey yapılmadı yapılmasına da müsaade etmezdik." diyen Gümüşdağ, "AK Parti'nin grup toplantı odalarının kapılarının kilitlerini değiştirmek gerçekten çok enteresan bir şey." ifadelerini kullandı
Gümüşdağ, "Burası TBMM'den sonra ikinci büyük Meclis'tir. Burası 17 milyon İstanbul'un yönetildiği bir Meclis'tir. Birinci ve ikinci Başkan vekilinin odalarının kilitleri değiştirildi ve özel eşyaları varken odalara girilemedi. Bu inşallah son olur bu doğru bir hareket değil" diye belirtti. Gümüşdağ ayrıca yeni dönemde İstanbul yararına olan bütün projeleri destekleyeceklerini açıkladı.
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