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HDP’li vekil Leyla Güven’den küstah sözler! ‘’Çatışma ve savaş olacak’’

13.09.2019 00:35

Diyarbakır’da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, “Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” dedi.


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