Havalimanında taksiye bindi ortadan kayboldu! Korkunç olay (Video) 25.06.2019 13:05

ABD'de korkunç bir olay yaşandı. Utah Üniversitesi'nde öğrenim gören 23 yaşındaki Mackenzie Lueck isimli kadın, büyükannesinin cenazesi için gittiği California'da ortadan kayboldu.

ABD'deki Utah Üniversitesi'nde öğrenci olan 23 yaşındaki Mackenzie Lueck, büyükannesinin cenazesi için memleketi California'ya gitti.

17 Haziran'da üniversitesinin yer aldığı Salt Lake City şehrine uçakla dönüş yaptı.

Kampüs bölgesine dönmek için ülkede yaygın olan Lyft uygulamasını kullandı.

Uber uygulamasına benzeyen Lyft, yolcuların rota talepleri sonucu uygun sürücüleri ve ücreti belirliyor.

Havalimanından kuzenine "Uçaktan indim, şimdi arabaya bineceğim" diye mesaj atan genç kadından bir daha haber alınamadı.

Dedektifler tarafından sorgulanan sürücü, Mackenzie'yi kampüs yakınlarında bıraktığını ardından diğer ücretli yolcuları almak üzere bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Mackenzie'nin ertesi günlerde bir sınava da gelmemesi ile birlikte arkadaşları iyice şüphelenmeye başladı.

Çünkü ne olursa olsun o sınavı kaçırmayacağını biliyorlardı.

Yetkililer, genç kadının tehlikede olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını fakat yine de güvenliğinden endişe ettiklerini aktarıyor.

Olayı araştıran polisler, Facebook'ta konuya dair "Dedektiflerimiz bütün hafta sonu boyunca çalıştı ve bütün ipuçlarını takip etmeye devam ediyoruz. Olay hakkında bize verilen bütün bilgileri dikkatle inceliyoruz" açıklamasını yaptı.

Halihazırda Salt Lake City kentinde Mackenzie için seferberlik başlatılmış durumda.

Şehrin her yerinde kayıp ilanları var.

Genç kızın arkadaşı Ashley Fine, "Tehlikede olduğunu düşünüyoruz, onu bulmamız lazım" dedi.