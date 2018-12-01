Haberler Web TV Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Her şeye rağmen "Ağlama anne..." dedi

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Her şeye rağmen "Ağlama anne..." dedi

01 Aralık 2018, Cumartesi

İstanbul, Sultangazi'de bir kadın boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları