Geçmişten bugüne Selen Görgüzel'in değişimi! Adeta bambaşka biri 06.04.2019 16:13

Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel yine sosyal medyada olay yarattı. Selen Görgüzel'in yıllar öncesinde oynadığı dizilerdeki görüntüsüyle bugünki görüntüsü arasındaki farkı görenler gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler.