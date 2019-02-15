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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...

15.02.2019 17:07

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararına yönelik CAS'a yapılan itirazın davasının sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


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