Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararına yönelik CAS'a yapılan itirazın davasının sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...15.02.2019 17:07
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