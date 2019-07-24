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FSM'deki çalışmalar gece havadan görüntülendi! FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar ne durumda?

24.07.2019 11:15

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'dan bu yana devam eden çalışmalar gece saatlerinde havadan görüntülendi. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanması bekleniyor.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor.

İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak.

Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor

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