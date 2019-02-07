Fırsatçılar tarafından şişirilen fiyatlar aniden düştü! 07 Şubat 2019, Perşembe

Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak, enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından sebze ve meyve fiyatlarındaki fırsatçılığa dikkat çekmiş, gereken adımların atılacağını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." diyerek belediyelerin önümüzdeki hafta sebze-meyve satışına başlayacaklarını ifade etmişti.



FIRSATÇILAR KİRLİ OYUNU İTİRAF ETTİ!

Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın gerekli adımların atılacağını duyurmasının ardından pazarda fiyatlar ciddi şekilde düştü. Aniden düşen sebze-meyve fiyatları, daha önce yapılan fırsatçılığın da itirafı olmuş oldu.