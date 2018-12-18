Fırat'ın doğusuna harekat için eller tetikte... Mehmetçik, Başkomutan'dan gelecek emri bekliyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'te insanlara zulmettiğini A Haber canlı yayınında anlatan Münbiç Aşiret Lideri Abdulkerim Fahal, Azez'de cuma günü bir toplantı yapılacağını söyledi. Fahal, Suriye'nin Azez kentinde düzenlenecek olan ve 600 aşiret liderinin katılacağı toplantının ana gündeminin Mehmetçik'in Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı olacağını ifade etti. Türk ordusununda desteğiyle Münbiç'i çetelerin, teröristlerin elinden kurtaracaklarını söyleyen Fahal, Esad hakkında ise çok sert ifadeler kullandı.
Fırat'ın doğusuna harekat için kritik gün cuma! 600 aşiret lideri...18 Aralık 2018, Salı
- Fırat'ın doğusuna harekat için kritik gün cuma! 600 aşiret lideri...
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