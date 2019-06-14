Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ile görüntülenmişti. Başkan Fikret Orman, bu kez de Nisan ayından bu yana birlikte olduğu Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Peki Fikret Orman kaç yaşında? İşte gözlerden uzakta aşk yaşayan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un görüntüleri...
Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri (Video)14.06.2019 11:33
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