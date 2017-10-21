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FETO'dan yeni darbe talimatı

20 Ekim 2017, Cuma
FETÖ elebaşı Gülen son yayınladığı videoda yeni bir darbe talimatı verdi.
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