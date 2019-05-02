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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor!

02.05.2019 10:05

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 8 yıl önce hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran'dan boşanıyor. Gonca Çelikkıran'ın istediği tazminat sonrası Aziz Yıldırım ile Gonca Çelikkıran arasında anlaşmazlık çıktığı ve davanın çekişmeli boşanmaya dönüştüğü iddia edildi.


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