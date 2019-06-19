Evinin bahçesinde 300 yıl önce gömüldüğü ileri sürülen altın aranıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde, resmi izinle, 300 yıl önce gömüldüğü ileri sürülen altın aranıyor. Aranılan altınların bir kapağın altında yer aldığı ileri sürülüyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi. Saatlerce yapılan kazı hayal kırıklığıyla sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde bir aileye ait arazide yer sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurdu ve define arama izni aldı. Gündüz saatlerinde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı aramalarda, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 8 metrelik çukur kazıldı. Kazıyı takip eden yer sahipleri ve mahalle sakinleri, define olduğu iddia edilen yerde heyecanla bekledi. Ancak saatler süren aramalar olumsuz neticelendi ve define bulunamadı.
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