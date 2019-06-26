Esra Erol, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Eda Erol ile Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Midesi bulandığını söyleyen Esra Erol, bebek mi bekliyor? Esra Erol'un sağlık durumu nasıl? Hayranları büyük bir heyecanla Esra Erol'un hamilelik açıklamasını beklerken, ünlü sunucunun yaşı da merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un yaşı ve herkesin merakla beklediği hamilelik açıklaması...
Esra Erol hastane çıkışı görüntülendi! Esra Erol hamile mi? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması... (Video)26.06.2019 10:36
- Esra Erol hastane çıkışı görüntülendi! Esra Erol hamile mi? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması... (Video)
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