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Erdoğan'dan FETO'ya: "Sen kaçacaksın biz kovalayacağız!"

13 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ 6. İl Kongresi'nde konuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çok sert mesajlar gönderen Erdoğan; "ABD de seni kapının önüne koyar. Sen kaçacaksın biz kovalayacağız!" dedi.
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