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Erdoğan'dan Çad Cumhurbaşkanı'na 'FETÖ' teşekkürü

26 Aralık 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Çad'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Debi'ye FETÖ ile mücadele gösterdikleri tavırdan dolayı teşekkür etti. Çad Cumhurbaşkanı ise Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.
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