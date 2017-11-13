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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

13 Kasım 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 16.30'da Rusya'nın Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı.
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