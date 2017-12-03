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Erdoğan: "O mahkemeler ülkemi yargılayamaz"

02 Aralık 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez." dedi.
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