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Erdoğan: 15 Temmuz gecesi sevinenleri biliyoruz

09 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "O gece (15 Temmuz) sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz ama biz bunları şimdilik televizyonlarda paylaşmıyoruz ama uluslararası toplantılarda biz bunları birileri ile özel paylaşıyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Biz kimin ne olduğun gayet iyi biliriz " dedi.
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