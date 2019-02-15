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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan flaş bor hamlesi

15.02.2019 12:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarımda mikro besleyici olarak kullanılmak üzere 3 farklı bor gübre geliştirdi. Ürün verimliliğini yüzde 20 artırması beklenen bor gübrenin pilot projesi Mart'ta tamamlanacak.


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