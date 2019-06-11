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Emre Belözoğlu'na fırça tutan Corentin Siamang Türkiye'den özür diledi!

11.06.2019 20:10

İzlanda'da Türkiye A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu'na havaalanında fırça uzatan kişi Belçikalı çıktı. 26 yaşındaki Corentin Siamang'ı Belçikalı Türkler buldu. Corentin Siamang, Türkiye forması giyerek tüm Türkiye'den özür diledi.


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