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Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere veriliyor? Faruk Erdem detaylarını anlattı

02.03.2019 17:04

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin ek ödemelerinde de artık yaşandı. Emeklilere yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme yapılacak. Peki ek ödemeler ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere yapılacak? Ek ödeme nasıl hesaplanır? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detaylarını tek tek anlattı.


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