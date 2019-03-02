Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin ek ödemelerinde de artık yaşandı. Emeklilere yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme yapılacak. Peki ek ödemeler ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere yapılacak? Ek ödeme nasıl hesaplanır? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detaylarını tek tek anlattı.
Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere veriliyor? Faruk Erdem detaylarını anlattı02.03.2019 17:04
- Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere veriliyor? Faruk Erdem detaylarını anlattı
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