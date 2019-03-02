Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere veriliyor? Faruk Erdem detaylarını anlattı 02.03.2019 17:04

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin ek ödemelerinde de artık yaşandı. Emeklilere yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme yapılacak. Peki ek ödemeler ne zaman yapılacak? Ek ödeme kimlere yapılacak? Ek ödeme nasıl hesaplanır? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detaylarını tek tek anlattı.