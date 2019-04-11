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Emeklinin Mayıs kazancı 1000 TL! Milyonlarca emekli için bu yaz kazançlı geçecek...

11.04.2019 09:32

Bu yaz çifte ikramiye çifte zam alacak emekliler için kazanç takvimi Mayıs'ta start alıyor. Emekliler Mayıs sonunda biner lira ikramiyeyi hesabında görecek. İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği detaylar ve kazanç takvimi...


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