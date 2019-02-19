Emeklinin gözü intibak müjdesinde: 355 liraya varan zam yolu açılacak... 19.02.2019 10:03

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak müjdesi bekliyor. Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e bu konuda telefon yağıyor. İntibak Meclis'e gelirse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor.