El-Bab'ın kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin 1. yıl dönümünde kutlama gerçekleştirildi.
El-Bab'ın kurtarılmasının 1. yılı kutlandı28 Şubat 2018, Çarşamba
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