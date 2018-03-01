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El-Bab'ın kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

28 Şubat 2018, Çarşamba

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin 1. yıl dönümünde kutlama gerçekleştirildi.

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