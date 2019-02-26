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Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

26.02.2019 10:16

Dünya Vietnam'da düzenlenecek olan zirveyi takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye koruma ordusuyla geldi.


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