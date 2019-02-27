Dünyanın gözü Vietnam'da! ABD Lideri Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. Akşam yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir atmosferde başladı. Singapur'da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi.
Dünyanın gözü Vietnam'da! ABD Lideri Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un bir araya geldi27.02.2019 15:54
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