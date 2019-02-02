Devlet, yaşlılara evde sağlık ve maaş, bakım parası, konut yardımı gibi 7 imkân sunuyor. Şartları sağlayanlara ayda bin 907 lira gelir imkânı var. İşte yaşlılar için sunulan fırsatlar…
Devletten yaşlıya 7 ayrıcalık | Ayda bin 907 TL02 Şubat 2019, Cumartesi
- Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
- Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti
- Devletten yaşlıya 7 ayrıcalık | Ayda bin 907 TL
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında itiraf gibi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Oylar çalındı ittifakı'nı üzecek sözler!
- Antalya'da yaralar sarılıyor çiftçiye müjde! Bakan Albayrak talimatı verdi
- Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi yok!
- Aydın Denktaş vefat etti (KKTC 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi)
- PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan kaçamadı
- Üsküdar'da otomobil markete girdi
- İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 2 Şubat 2019 hava durumu raporu
- Nurettin Soyer, Türkeş'i nasıl hedef almıştı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.