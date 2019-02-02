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Devletten yaşlıya 7 ayrıcalık | Ayda bin 907 TL

02 Şubat 2019, Cumartesi

Devlet, yaşlılara evde sağlık ve maaş, bakım parası, konut yardımı gibi 7 imkân sunuyor. Şartları sağlayanlara ayda bin 907 lira gelir imkânı var. İşte yaşlılar için sunulan fırsatlar…


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