Devletten yaşlıya 7 ayrıcalık | Ayda bin 907 TL 02 Şubat 2019, Cumartesi

Devlet, yaşlılara evde sağlık ve maaş, bakım parası, konut yardımı gibi 7 imkân sunuyor. Şartları sağlayanlara ayda bin 907 lira gelir imkânı var. İşte yaşlılar için sunulan fırsatlar…