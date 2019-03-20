Denizli depremini bilen 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets Ahaber'e konuştu! 20.03.2019 15:45

Kendini yeni nesil 'deprem kahini' olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu. Denizli depremini de bilen Frank Hoogerbeets, Ahaber'e açıklamalarda bulundu. 25-28 Mart tarihlerinin kritik olduğunu belirten Hoogerbeets, Türkiye tahminlerini bir bir açıkladı. İşte Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları.