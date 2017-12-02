Cüneyt Özdemir bile isyan etti!01 Aralık 2017, Cuma
TAM GAZ ALGI OPERASYONU
Hakan Atilla'nın tanık Rıza Sarraf'ın tanık olarak yargılandığı duruşmada üçüncü güne girildi. Rıza Sarraf cezaevinden çıkmak için ABD ile anlaşarak tanık konumuna geçti. Sarraf, "Cezaevinden çıkmanın tek yolu ABD ile anlaşmaktı" diyerek de kirli oyunu itiraf etmişti. ABD'nin tek taraflı ambargo kararını deldiği gerekçesiyle Türkiye suçlanıyor. Kumpas davasında Rıza Sarraf'ın anlattıkları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef haline getirmeye çalışıyorlar. ABD basını ve sosyal medyada da FETÖ'nün trolleri algı operasyonuna devam ediyor. 17-25 Aralık'ta başaramayanlar ABD'deki davayı büyük bir sevinçle karşıladı. Gerçek niyetlerini de açıkça söylemekten çekinmiyorlar. Sıra Erdoğan'a gelecek diye küstahça söylemlerde bulunuyorlar.
"BURADA HEDEF TÜRK EKONOMİSİ VE ERDOĞAN"
Türkiye'yi her fırsatta karalamaya çalışan ve 17/25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cü katilleri savunan Cüneyt Özdemir bile ABD'deki davaya isyan etti. Küresel çetenin kirli planını gören Cüneyt Özdemir, Sarraf davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, "27 Yıllık gazeteciyim, burda bir numara var. Lafı evirip çevirip bankalarımıza ve Erdoğan'a getiriyorlar. İçini dolduramıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar. Burada hedef ekonomi ve Erdoğan" ifadelerini kullandı.
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