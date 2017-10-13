Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi temaslarda bulunmak için Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.
ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ
Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Osmanlı döneminden kalma Bayraklı Camii'nde Kur'an okudu.
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