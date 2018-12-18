CHP’den provokatif davet! Yine “sokak çağrısı” yaptılar 18 Aralık 2018, Salı

CHP’liler, mecliste yine halkın sokağa çıkmasını teşvik eden cümleler kurdu. Hatta sosyal medyaya düşen bir video, CHP’lilerin sadece sözle değil eylemlerle de halkı sokağa davet ettiğini ortaya koydu.