CHP’den provokatif davet! Yine “sokak çağrısı” yaptılar

CHP’liler, mecliste yine halkın sokağa çıkmasını teşvik eden cümleler kurdu. Hatta sosyal medyaya düşen bir video, CHP’lilerin sadece sözle değil eylemlerle de halkı sokağa davet ettiğini ortaya koydu.
CHP’liler, mecliste yine halkın sokağa çıkmasını teşvik eden cümleler kurdu. Hatta sosyal medyaya düşen bir video, CHP’lilerin sadece sözle değil eylemlerle de halkı sokağa davet ettiğini ortaya koydu.
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