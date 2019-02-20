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CHP'de Buca krizi! İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar

20.02.2019 17:17

İzmir Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından bir grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi. Grup, CHP İl Başkanlığındaki televizyona yumruk atarak hasar verdi.


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