CHP ve HDP'li vekillerden büyük provokasyon

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte Genel Sağlık Sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin görüşülmesi sırasında CHP ve HDP'li vekiller büyük bir provokasyona imza attı.
Maddenin görüşülmesi esnasında ortalığı birbirine katan CHP ve HDP'li vekiller, ellerinde ne varsa sağa sola fırlattı. Komisyonda bulunan AK Partili vekillerin üzerine de yürümeye çalışan provokatörler, araya girenler tarafından önlendi. Tek bir madde 11 saatte ancak görüşülerek Sağlık Komisyonu'ndan geçirildi.
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