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CHP S-400'e neden karşı? | Video izle

28.05.2019 22:03

Dünya yeni bir küresel gerilimin eşiğinde.ABD, Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz-Ortadoğu hattında bu gerilimi derinleştiren siyaset izliyor. Yaşanan gelişmelerin sonucunda asıl hedefin Türkiye olduğu açıkça görülüyor. Peki; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ısrarla karşı çıkan ABD'nin izlediği siyasete CHP ne diyor? Ana muhalefet partisi CHP'den ABD'nin S-400 kararına selam veren skandal bir açıklama geldi. Çok net bir şekilde ABD'nin ekmeğine yağ süren "S-400'leri erteleyin" önerisinde bulunan CHP'nin asıl amacı ne?


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