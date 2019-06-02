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Canan Kaftancıoğlu'ndan 23 Haziran öncesi yine aynı iftira!

02.06.2019 22:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yalan olduğu defalarca kanıtlanmış bir iddiayı yeniden gündeme getirdi. Kaftancıoğlu 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde bir askerin kafasının kesildiğini iddia etmişti. Fakat o kara propagandaya alet edilen genç kameraların karşısına geçip yalan habere tepki göstermişti... Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü'nün sunduğu Almanya'nın sesi olarak bilinen Deutsche Welle kanalında bu asılsız iddiaları yeniden gündeme taşıdı.


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