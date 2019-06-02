CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yalan olduğu defalarca kanıtlanmış bir iddiayı yeniden gündeme getirdi. Kaftancıoğlu 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde bir askerin kafasının kesildiğini iddia etmişti. Fakat o kara propagandaya alet edilen genç kameraların karşısına geçip yalan habere tepki göstermişti... Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü'nün sunduğu Almanya'nın sesi olarak bilinen Deutsche Welle kanalında bu asılsız iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
Canan Kaftancıoğlu'ndan 23 Haziran öncesi yine aynı iftira!02.06.2019 22:00
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