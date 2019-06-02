Canan Kaftancıoğlu'ndan 23 Haziran öncesi yine aynı iftira! 02.06.2019 22:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yalan olduğu defalarca kanıtlanmış bir iddiayı yeniden gündeme getirdi. Kaftancıoğlu 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde bir askerin kafasının kesildiğini iddia etmişti. Fakat o kara propagandaya alet edilen genç kameraların karşısına geçip yalan habere tepki göstermişti... Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü'nün sunduğu Almanya'nın sesi olarak bilinen Deutsche Welle kanalında bu asılsız iddiaları yeniden gündeme taşıdı.