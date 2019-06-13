Canan Kaftancıoğlu ikiyüzlülüklerini böyle itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu alarak bir cenaze töreninde hazır bulundu. Cenazede, daha önce domuz eti yediği ortaya çıkan ve "İnandığınız Allah'ınız sizin belanızı versin" şeklinde skandal bir tweet atan Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması, CHP zinhiyetinin oy devşirmek için her kılığa girebileceğini gözler önüne serdi. Öte yandan Kaftancıoğlu, "Sağdan oy almak için takiyye yapıyoruz, onlar gibi görünmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Bu olay CHP'nin ikiyüzlülükte sınır tanımadığını gösterdi. İşte Kaftancıoğlu'nun skandal sözleri...
Canan Kaftancıoğlu ikiyüzlülüklerini böyle itiraf etti13.06.2019 20:12
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