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Can Dündar'ın BBC'de madara olduğu anlar

02 Nisan 2018, Pazartesi

"MİT TIR'ları kumpası" ile ilgili BBC'ye röportaj veren Can Dündar, BBC sunucusunun kendisine "devlet sırlarının ifşası" konusunda destek vereceğini düşünüyor ama tam tersi oluyor. Can Dündar neye uğradığını şaşırıyor.
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