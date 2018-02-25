'Bu karar Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemez'

Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'de bir ay insani ateşkes kararı alındı. Esad rejimi Doğu Guta saldırılarını durduracak mı? Alınan karar terör örgütlerine vakit kazandırmak için mi yapılıyor? Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda BMGK kararının Zeytin Dalı Harekatı'na etkilerini ve sonuçlarını değerlendirdi.
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