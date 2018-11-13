Balıkesir’de yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz tam 40 senedir mağarada yaşamını sürdürüyor. Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi.
Brüksel'den mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...13 Kasım 2018, Salı
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