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Brüksel'den mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...

13 Kasım 2018, Salı

Balıkesir’de yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz tam 40 senedir mağarada yaşamını sürdürüyor. Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi.


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