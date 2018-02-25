BMKG'nın ateşkes kararı ne anlama geliyor?

Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'de bir ay insani ateşkes kararı alındı. Ateşkes hangi bölgeler için geçerli? Tasarı Zeytin Dalı Harekatı için bir engel mi? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında BMGK'nın ateşkes kararın ne anlama geldiğini aktardı.
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